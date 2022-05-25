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في نهاية الأسبوع.. لا مستشفيات أو أطباء في لبنان!

منذ 43 دقيقة
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مع وصول القطاع الصحي في لبنان إلى حافة الانهيار بسبب عدم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة، وبعد رفع الصوت للتصدي للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلنت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك رفضاً لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عامةً والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات.

وأكّد هارون أن استمرارَ الوضعِ على ما هو عليه يهددُ بإغلاقِ عددٍ كبيرٍ من المستشفيات.

نقيب الاطباء شرف أبو شرف، اعتبر من جهته أن العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف اللبنانية والمودعين، أصبحت قائمة على الشواذ وعدم احترام القوانين.

ونبّه ابو شرف الى ان مستقبل الآلاف من المنتسبين لهذه النقابات بات في دائرة الخطر، لاسيما وأن الأطباء والممرضات يهاجرون بأعدادٍ كبيرة، معتبرا ان الحل يجب أن يكونَ سريعًا بتطبيق القانون واحترام الناس والحفاظ على كراماتهم.

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