قبل اسبوع على تسجيل اللوائح كيف رست التحالفات؟

تنتهي الاثنين المقبل مهلة تسجيل اللوائح لتبدأ بعدها آخر مرحلة قبل موعد الاستحقاق النيابي في ٦ و ٨ أيار في دول الاغتراب وفي ١٥ في لبنان.

عدد اللوائح المسجلة بلغ اليوم قبل أسبوع على انتهاء المهلة… ما يعني أن التحالفات لم تنجز كلها بعد ولا تزال تنشط الاتصالات والاجتماعات والكثير منها سري وغير معلن في محاولة لحسم اللوائح وبطبيعة الحال قد يرتفع عددها في الساعات الأخيرة كما سيستبعد عدد من المرشحين إن بقوا خارج اللوائح.

حتى الآن بعض التحالفات حسمت كتحالف حزب الله أمل والتيار الوطني الحر، ولكن بحسب المناطق ففي جزين مثلا سيخوض التيار الوطني الحر بلائحة لا مرشحين عليها لأمل بعد رفض باسيل التخلي عن زياد اسود وتمسك بري بابراهيم عازار، تحالف الطاشناق والتيار غير الوارد في المتن قد يحصل في بيروت وزحلة مثلا، لكن الأكيد حتى الآن أن حزب الله سيشكل رافعة أساسية لحليفه التيار الوطني الحر في كل الدوائر التي يمكن أن يساعده فيها، كما في جبيل والبقاع الشمالي وبعبدا وزحلة وجزين، لكن ماذا عن الحليف الثاني أو العين الثانية سليمان فرنجية؟ المعلوم أن هناك دائرة واحدة فيها مرشحين للمردة هي الشمال الثالثة وبحسب المصادر وبقرار من حزب الله أصوات الشيعة في البترون والكورة ستصب لصالح مرشحي المردة كما حصل عام ٢٠١٨ خصوصا ان لا مرشح شيعي في هذه الدائرة فيما بقي الحزب مع التيار الحر في كسروان جبيل.

بين القوات والاشتراكي الاتصالات لا تزال مستمرة لتأمين توافق بينهما وكشفت مصادر أن اللقاءات تكثفت لحسم الأمور لا سيما في دائرة االشوف والبقاع الغربي، إما افتراق او لقاء.

في مقلب المستقلين والكتائب الأسماء صارت شبه جاهزة بانتظار اعلان اللوائح، أما في صفوف المجتمع المدني او مجموعات الثورة كل المحاولات لتوحيد اللوائح باءت بالفشل وسط عدد كبير من المرشحين، يعني مجموعة مواطنون مواطنات وحدها رشحت ٥٤ اسما، وفي بيروت الثانية مثلا انقسم مرشحو الثورة بين لائحة مخزومي ولائحة نبيل بدر فيما اللائحة الأساسية للمجتمع المدني لم تشكل بعد. الخيار الوحيد المتبقي بحسب ما أكد لنا عضو اتحاد ساحات الثورة هو بتشكيل اللائحة الأقوى بمرشحين أساسيين قادرين أن يأتوا باصوات.