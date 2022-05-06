قرار الاتجاه نحو الدولرة الكاملة… لا مفرّ منه!

بعد سنتين ونصف تقريبا على الانهيار الشامل في لبنان، يبقى السؤال الأهم اليوم، الى أين نتجه في الأيام المقبلة وما مستقبل الاقتصاد في هذا البلد الغريق والذي يحتاج الى معجزة لانتشاله، وهل نحن ذاهبون الى الدولرة الشاملة؟

الجواب طرحناه مباشرة على المستشار المالي ميشال قزح.

-ارتفعت اسعار المحروقات اليوم حيث اصبح البنزين 95 اوكتان بـ484 الف ليرة بزيادة 10 آلاف ليرة، البنزين 98 اوكتان بـ495 الف ليرة بزيادة 11 الف ليرة، المازوت 598 الف بزيادة 18 الف والغاز 359 الف ليرة بزيادة الف ليرة.

ومع مناهزة سعر صفيحة البنزين الخمسمئة الف ليرة، ومتابعة لملف رفع بدل النقل، اكدت مصادر صوت بيروت انترناشونال انه لم يتم التوافق في اجتماع اليوم على سعر موحّد لرفع بدل النقل، وتم تأجيل الموضوع الى الأسبوع المقبل ريثما يتم الخروج بمقاربة جديدة تناسب القطاعين العام والخاص