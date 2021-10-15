قرار قضائي دولي يصّب في مصلحة لبنان

يصل الى لبنان الاسبوع المقبل، رئيس الوفد الأميركي المكلّف مهمّة إدارة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، في وقت أصبح لدى لبنان ذريعة قانونية دولية تثبّت حقه بالخط 29 المتنارع عليه مع اسرائيل.

للاستيضاح أكثر حول هذا الموضوع تنضم الينا الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هاياتيان.

اكد وزير الاتصالات جوني القرم أن موضوع انقطاع شامل ودائم للاتصالات والانترنت في البلد غير وارد اطلاقا، وأن ما يحصل من مشاكل في الشبكة يمكن تجاوزها”.

واعلن امام وفد من تجمع رجال ونساء الاعمال اللبنانيين، انه “لا يرى في الافق ازمة اتصالات، بل انقطاع جزئي للخدمة”، لافتا الى انها “مشاكل غير مستعصية، اذ ان أي عطل يطرأ على الشبكة يُعمل على إصلاحه فورا”.

وطمأن القرم الى ان “وضع القطاع جيّد ولا يزال اليوم يحافظ نسبيا على المستوى المطلوب من حيث التغطية والخدمة مقارنة مع باقي القطاعات”.