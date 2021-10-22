قريبا لا ملاحة ليلا في المطار والسبب مراسيم في عتمة الجوارير

تويت نشره عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله اثار رعب اللبنانيين ومفاده انه وبسبب النقص الفادح في عدد المراقبين الجويين قد تتوقف الملاحة ليلا في مطار رفيق الحريري الدولي باتصال مع رئيس المطار بالانابة فادي الحسن اكد لصوت بيروت انترناشونال ان الموضوع قيد المعالجة وانه ما من توجّه حاليا لوقف الاعمال ليلا

ومن هم حاليا متعاقدون يعانون مثل غيرهم من الوضع الاقتصادي وصعوبة المجيء الى العمل وسط إرتفاع سعر صفيحة البنزين

تغريدة عبدالله، هدفها الاسراع وإطلاق جرس الانذار لتوقيع مرسوم تعيين المراقبين وغيرها ايضا من المراسيم المجمدة في قصر بعبدا بسبب ما يعتبره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خللا طائفيا بين المسلمين والمسيحيين، علما ان الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لصالح مديرية الطيران المدني يعتبرون ان الوظائف التي نجحوا بها هي من الفئة الرابعة ولا تخضع للتوزيع الطائفي بل للكفاءة حصرا

التعليقات على تغريدة عبدالله تشير الى نقص حاد في كافة المصالح. فالمطار ايضا يعاني من غياب التقنيين بسبب الهجرة والتوظيفات الطائفية ساعدت ايضا

مع ما نشهده من ازمات تضاف ازمة اعمال المطار على “الليسته” فالبلد يدور في حلقة مغلقة ومظلمة!