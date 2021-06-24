قنبلة رفع الدعم الموقوتة انفجرت في وجه اللبنانيين... فماذا يأكل الفقير؟

قنبلة الدعم الموقوتة انفجرت في وجه اللبنانيين اليوم، فمع انقطاع مواد المحروقات التي قطعت بدورها اشتراكات الكهرباء في عدد كبير من المناطق، بدأت اسعار المواد الغذائية تحلق بعد رفع الدعم عن اغلبيتها.

“نار نار” بهاتين الكلمتين عبر مواطن عن الارتفاع الكارثي للاسعار، واضاف في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “غلاء وبطالة”.

اصحاب المحال التجارية اقفلوا ابوابهم باكراً، فمع رفع الدعم اصبحت الاسعار مرتبطة بسعر صرف الدولار الذي يواصل ارتفاعه، صاحب محل سمانة قال “في السابق كنت افتح ابواب محلي منذ الساعة السادسة صباحاً الى ما شاء الله، فلا اقفل ما دام يقصدني زبون” لافتاً الى ان الاسعار ارتفعت ٩٠ في المئة، في حين قال آخر نبيع كيلو الرز المصري بـ١٠ الاف ليرة، الرز الاميركي بـ١٦ الف ليرة، وقد توقفت عن بيع الفاصولياء بسبب سعرها المرتفع اذ وصل الى ٢٥ الف ليرة، اما العدس فسعر الكيلو منه ١٤ الف ليرة.

هذه الاسعار كانت حتى اعداد التقرير، لكنها ارتفعت منذ الصباح بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فمن يطعم الفقير الذي لا ليرة معه ولا حتى فلس ارملة؟