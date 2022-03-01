كانت حديقة وأصبحت خرابًا.. حديقة حسن خالد لم تعد في الذاكرة

قبل أن تتجه إلى عملها، تقف عبير أمام الحديقة التي تشغل معظم ذاكرتها، عينها اليوم تكشف لها مشهدًا آخرن غير الذي اعتاد أن تراه في طفولتها،

خراب ودمار بدل الهواء والاخضرار،

قبل سنة 2019 قرر المجلس البلدي السابق إقفال الحديقة بهدف إنشاء موقف للسيارات تحتها وإفادة أهل منطقة عائشة بكار،

ووعد المتعهد من مجلس الإنماء والإعمار الذي التزم المشروع ببناء منشآت للأهالي على أرض الحديقة للاستفادة منها في المناسبات الاجتماعية.

حال الوعود هذه كحال الرسومات هنا بقيت في الإطار النظري ولم يُطبق منها اي شيء

بلدية بيروت بمجلسها الجديد أشار إلى عدم اعتراض أي من الأهالي بشكل رسمي حين أقرّ المشروع

قضية حديقة المفتي حسن خالد سيبت بها القضاء بعد النزاع الحاصل بين البلدية ومجلس الإنماء والإعمار

وإذ تؤكد البلدية ملاحقة القضية لإعادة إعمارها مع إلغاء المشاريع التي كانت قد زيدت عليها، يتساءل الأهالي هنا عن سبب المخاطرة بتشويه مشهد من ذاكرة العاصمة قبل التأكد من القدرة على تجميله؟