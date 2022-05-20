كبسولة لبوينغ تبدأ رحلة الى الفضاء

أطلقت شركة بوينغ كبسولة جديدة إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تجريبية غير مأهولة، وذلك بعد أكثر من عامين من التأجيل والانتكاسات الهندسية المكلفة.

الكبسولة التي انطلقت من محطة الفضاء في فلوريدا، محمولة على صاروخ “أطلس 5″، يتوقع ان تصل مساء الجمعة إلى المحطة الفضائية لتلتحم بالمركز البحثي الذي يدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

ومن المقرر أن تقضي مركبة بوينغ بين أربعة وخمسة أيام متصلة بالمحطة الفضائية قبل أن تنفصل وتعود إلى الأرض، لتهبط، مستعينة بمظلات ومحمية بأكياس هوائية، في صحراء بنيو مكسيكو.