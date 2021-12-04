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كرة القدم اللبنانية تودع الحاج حمود…

4 - ديسمبر - 2021
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رحل هداف العرب و نادي النجمة رحل من هتف باسمه عشرات الالوف على مدرجات الملاعب اللبنانية الحاج محمود حمود ابرز الهدافين في تاريخ لبنان بدا مسيرته مع نادي النجمة حتى تحول الى ايقونة للنادي

الحاج حمود هذا اللقب الذي عرف به قلبا و قالبا تميز كمدرب في عدة اندية لكن النجاح الكبير كان في نادي شباب الساحل الذي حوله الحاج حمود الى اكاديمية استطاع معها التربع على صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم

خسرت كرة القدم اللبنانية ككل و نادي شباب الساحل تحديدا قائدا ذو خبرة كبيرة قال عنه رئيس النادي سمير دبوق العامود الفقري و اساس النادي

ودع لبنان و نادي شباب الساحل علم من اعلام كرة القدم اللبنانية سيبقى في ذاكرة الرياضيين اللبنانيين الى الابد.

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