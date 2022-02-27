الأثنين 26 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
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كرنفال البندقية يعيد الحياة الى المدينة بعد إلغائه لعامين

منذ ساعتين
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تستمر فعاليات كرنفال البندقية التاريخي الذي بدأ قبل أسبوعين، وذلك بعد الغائه لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا.

المهرجان الذي اعاد الحياة الى مدينة البندقية السياحية، سيختتم يوم الثلاثاء المقبل، بعدما حوّل مدينة البندقية مسرحًا غنيًا بالألوان ومفعمًا بالفرح، جراء ما تخلله من أنشطة ترفيهية واستعراضية وحفلات تنكرية وموسيقية طيلة النهار والليل.

هذا الكرنفال الذي حمل هذا العام شعار “تذكّر المستقبل”، يعود إلى أكثر من سبعمئة سنة، ويستقطب سنويًا عددًا كبيرًا من سكان إيطاليا والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

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