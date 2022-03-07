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كرنفال “الزامبو”.. من البرازيل إلى الميناء طرابلس

منذ 46 دقيقة
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بدأت الحكاية في الحرب العالميّة الأولى عندما سافر شخصان من الميناء في طرابلس إلى البرازيل وعادا بهذا الكرنفال، وعدّلاه ليتزامن مع آخر يوم قبل الصوم عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. المشاركون في المهرجان، يجولون الشوارع، يحتفلون ويجمعون التبرعات.

ولأنها الميناء، الأكثر تعايشاً على هذه البقعة الجغرافية، فإن عادة الطائفة الواحدة تتشارك فيها كل الطوائف… وإلى الميناء توجّهنا

فرحة الأطفال واضحة على وجوههم حتى من تحت الرسومات، وفي هذه السنة تحيّة محبّة إلى “أوكرانيا” الصامدة في وجه الطغيان .

الزامبو عادة سنويّة يشارك فيها أهل الميناء إما بالكرنفال، أو بالتبرّع أو بالدعم على الشرفات والشبابيك…هم من يجاورون البحر والتاريخ.
مهرجان الزامبو هو في آخر يوم قبل الصيام عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، لم يتوقّف السنة لأن اللبناني محب للحياة. كل عام وأنتم بخير.

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