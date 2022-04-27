“كلنا نحتاج إلى كَف”… ثوار الأرض لن يعتذروا للوزير

أمام مركز أمن الدولة اجتمعوا، إنهم من يطلقون على أنفسهم ثوار الأرض،

إستدعى الجهاز الأمني ستة منهم، والسبب دفع الناشط إيلي هيكل وزير الطاقة وليد فياض أثناء وجود الأخير في مطعم وملهى في النهار الذي سجّل حادثة غرق طرابلسيين كانوا هاربين من جحيم الأوضاع.

الثوار متهمون بالتعرّض لوزير الطاقة الذي يخرج إلى الأماكن العامة بلا مرافقة،

والوقائع تشير إلى أنهم اعترضوا وزراء قام مرافقوهم بإطلاق النار عليهم

وآخر اعتراض حصل لسيارة النائب المتهم بتفجير المرفأ يوسف فنيانوس.

إستدعاء الناشطين لن يحول دون استمرار رصد المسؤولين وملاحقتهم، يقولون

رغم معرفتهم أنهم سيسلكون هذا الطريق كرفاقهم.

هدف هذه المجموعة ليس إيقاظ المسؤولين فحسب كما يؤكدون، الغاية توجيه صفعة معنوية لكل من يصدق السلطة الحاكمة، ودعوتهم إلى المواطنين مختصرة

إستفيقوا قبل التصويت ولا تندموا بعد انتهاء الانتخابات.







