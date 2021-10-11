كم تبلغ كلفة الذهاب الى العمل؟

بعد رفع سعر صفيحة البنزين إلى 233 ألف ليرة، ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة والعمومية، وأصبحت كلفة كلم الواحد نحو 1,927 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم لكلّ 20 ليتر بنزين.

وبحسب دراسة للدولية للمعلومات شملت كلفة استهلاك كافة العوامل التي تدخل في صيانة السيارة وذلك بسعر صرف يبلغ 19,000 ألف ليرة مقابل الدولار، تبيّن ان كلفة الرحلة ذهاباً وإياباً من بيروت الى طرابلس، تبلغ 308 آلاف ليرة، من بيروت الى جونية: 95 ألف ليرة، من بيروت الى صيدا: 173 ألف ليرة، من بيروت الى زحلة: 196 ألف ليرة، ومن بيروت الى بعلبك: 308 آلاف ليرة.

فأي موظف قادرٌ على تحمّل كلفة تتراوح بين 3 الى 7 ملايين ليرة شهريا للتنقل يوميا الى عمله؟

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور التعميم 158 والذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الاميركي قبل تشرين الاول 2019 والمخولين الاستفادة من التعميم المذكور الذي يسمح شهريا بسحب 400 دولار نقدا وما يوازيها بالليرة على سعر 12000 ليرة لبنانية للدولار، اعلن مصرف لبنان في بيان، ان عدد المستفيدين من التعميم المذكور بلغ 120 الف حساب، والاقبال على طلب الاستفادة من التعميم في ازدياد، مما سيسمح بإعادة الاموال لصغار المودعين، في حين يعمل البنك المركزي على ان تُعاد كل الاموال الى كل اصحاب الحسابات التي لا تتعدى الـ10 آلاف دولار خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم.

للتعليق اكثر حول هذا الموضوع انضم الينا الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.