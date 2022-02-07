كم تبلغ نسبة اللبنانيين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات النيابية؟ وهل سيكررون تجربة 2018؟

أكتر من سنتين مضيو على أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية عم بيمر فيها الشعب اللبناني من دون إيجاد حتى الساعة أي حل جذري للنهوض من جديد.

والى حين إيجاد حلول سياسية وإقتصادية بتنتشل المواطن من الوضع الصعب يلي عم يعيشه، كيف بتتثمل نظرة المواطن للانتخابات النيابية والأحزاب السياسية وشو هيي الحلول اللي لازم يتم اتباعها.

هيئة الاحصاء اللبنانية أجرت دراسة استقصائية للإجابة على هالأسئلة في كانون الثاني 2021.

وبنظرة عن الأحزاب السياسية، تبين انو 60% ما بيأيدو ولا حزب سياسي.

الدراسة أيضاً سألت المواطنين إذا كانوا محمسين يشاركوا بالإنتخابات النيابية ام لا.

تبين انو 50% مستعدين يشاركو.

أما 35% فرافضين المشاركة

فيما15% ما حسموا قرارن بعد.

لكن هلأشخاص يلي قرروا يشاركوا بالإنتخابات هل رح يصوتوا لنفس الطبقة السياسية يلي إنتُخبت بالعام 2018؟

بحسب الأجوبة تبين انو 53% من الشعب اللبناني مع التصويت لنفس الطبقة.

اما 49% فضد.

وعن الأسباب يلي ممكن تحد من الأزمة

48% من المواطنين بيعتبر أنو لازم يتوقف الفساد لتنحل الأزمة.

24% اعتبر انو الاساس بإعادة الأموال غير المشروعة

15% إعتبر ان الحد من الأزمة بيتمثل بإعادة تنظيم مؤسسات الدولة

هيدا على الصعيد الإقتصادي.

اما على الصعيد السياسيي

فايصال “طبقة سياسية جديدة ونظيفة” جاءت بالدرجة الاولى من تصويت المواطنين أي بنسبة 39%.

ومن بعدها 28% من المواطنين إعتبروا أن الحد من الأزمة بتتمثل بمحاسبة المسؤولين.

أما 12% فإعتبروا ان ذلك بيتحقق من خلال إستقلالية القضاء.

و8% من خلال نزع سلاح حزب الله.

هيدي نظرة اللبنانيين للحلول الواجب إتخاذها بالداخل. أما على الصعيد الخارجي،

74% من اللبنانيين اعتبرو انو لازم تنحل المشاكل مع دول الخليج

25% اعتبرو انو لازم يكون لبنان تحت الوصاية الدولية

ونسبة قليلة جدا اعتبرت انو الحل بيكون عبر الاستقلال.

اذا، هيدا هوي الاحصاء لحد أواخر العام 2021، وأشهر قليلة بتفصلنا عن الانتخابات النيابية، هيدا الاستحقاق الوحيد اللي من خلالو منقدر نغيّر فاختارو الشخص الصح لنقدر نعيش صح.