كهرباء لبنان: صرفنا الفيول على الانتخابات

من هلع انقطاع الخبز الى هلع انقطاع الكهرباء. فبعد الحديث عن نفاذ مادة المازوت في معملي ديرعمار الحراري والزهراني، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن قدرتَها الإنتاجية محدودة بعد أن قامت برفعها لتغطية فترة الانتخابات النيابية.

وتفاديًا للوقوع في العتمة الشاملة، قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات احترازية قضت بإيقاف إنتاج معمل دير عمار قسرًا، وذلك لحين إستهلاك كامل مخزون معمل الزهراني المتبقي في اليومين القادمين، ليصار بعدها إلى إعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجددًا بهدف إطالة فترة إنتاج الطاقة بحدودها الدنيا لأربعة أيام إضافية تقريبًا.