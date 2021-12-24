كيف أصبح التسوّق بدولار الـ 27 الف ليرة؟

يُعتبر اللبنانيون من الشعوب الاكثر إنفاقا خلال فترة الاعياد، حيث كان موسم عيد الميلاد يشكل النسبة الاكبر من الحركة التجارية والتي تعوّل عليها مؤسسات القطاع الخاص للتعويض عن الجمود الاقتصادي الذي ساد خلال العام بأكمله. إلا ان إنفاق الاسر خلال العامين الماضيين تقلص بشكل ملحوظ مع تراجع القدرة الشرائية باكثر من 90 في المئة ومع ارتفاع نسبة الفقر في لبنان الى 70 في المئة. فكيف اصبح التسوق بدولار الـ27 الف ليرة؟

للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال.

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة لافتة للوافدين مع تخطي عدد الطائرات التي تحط يوميا في لبنان الـ90 طائرة. وقد أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه أنه “في الربع الأخير من العام الحالي، أي ابتداء من 1 تشرين الأول، وصل عدد الوافدين حتى يومنا هذا إلى 521 الفا و660 وافدا. وسيقارب العدد حتى اليوم الأخير من هذا العام اكثر من 600 الف وافد. واعتبر أنه “بالإرادة سيصل عدد الوافدين الى لبنان كما كان في الربع الأخير من العام 2019، حين بلغ العدد 715 الفا و200 وافد.