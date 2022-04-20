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كيف برّر الفرزلي محاولته دهس المعتصمين؟

منذ 8 ساعات
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لم تُعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، الكابيتال كونترول، بسبب عدم اكتمال النصاب.

واقام المودعون ونقابات المهن الحرة اعتصاماً عند مداخل المجلس النيابي بالتزامن مع الجلسة لمنع النواب من الوصول الى الإجتماع، فحصلت بعض الاشكالات بين المعتصمين وعدد من النواب.

للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف رئيس جمعية المودعين حسن مغنية.

-كيف برر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال الفيديو الذي انتشر أثناء محاولته دهس المعتصمين أمام مجلس النواب؟

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