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كيف تحمي حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي من السرقة؟

3 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 7:57 مساءً
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بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبيراني عممت قوى الأمن سلسلة إجراءات للحماية من المخاطر و الجرائم التي ممكن أن تحصل في هذا العالم الافتراضي بالتسميّة، و الكليّ بالفعل. فهو أصبح قوتنا اليومي، مصدر معلوماتنا، توراتنا، جنون أفكارنا، و خيال حياتنا. حسابنا على السوشيل ميديا أصبح كالمنزل الذي ننتمي إليه، نهندّس شكله، ننظفه من حين إلى آخر، نستقبل و نودّع فيه الناس، الأحداث، النجاحات و الخيبات… لذا كالمنزل يجب أن نحميه من الاعتداء و السرقة. فكيف السبيل لذلك؟

مواقع التواصل الاجتماعي باتت حياة متوازية parallel life نعيشها بازدواجية التصرّف، و سكيزوفرانيّة الانتماءات. إن توقّفت لساعات، لتوقّف عقلنا الواعي معها، حمايتها من واجبنا، كما واجب الدولة علينا.

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