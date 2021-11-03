كيف تحمي حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي من السرقة؟

بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبيراني عممت قوى الأمن سلسلة إجراءات للحماية من المخاطر و الجرائم التي ممكن أن تحصل في هذا العالم الافتراضي بالتسميّة، و الكليّ بالفعل. فهو أصبح قوتنا اليومي، مصدر معلوماتنا، توراتنا، جنون أفكارنا، و خيال حياتنا. حسابنا على السوشيل ميديا أصبح كالمنزل الذي ننتمي إليه، نهندّس شكله، ننظفه من حين إلى آخر، نستقبل و نودّع فيه الناس، الأحداث، النجاحات و الخيبات… لذا كالمنزل يجب أن نحميه من الاعتداء و السرقة. فكيف السبيل لذلك؟

مواقع التواصل الاجتماعي باتت حياة متوازية parallel life نعيشها بازدواجية التصرّف، و سكيزوفرانيّة الانتماءات. إن توقّفت لساعات، لتوقّف عقلنا الواعي معها، حمايتها من واجبنا، كما واجب الدولة علينا.