كيف تستطيع الشركات الاستمرار رغم صعوبة الظروف؟

قدمت الباحثة الاقتصادية أمل الميس عبر “صوت بيروت انترناشونال” نصائح للمؤسسات الصناعية والتجارية والشركات للاستمرار في ظل هذه الأزمة، حيث قالت “لا شك أننا في وضع اقتصادي صعب، ولكي تستمر الشركات في عملها في ظل هذه الأوضاع لا بد من أن تدرس أولاً كيفية تخفيض الانتاج، واستبدال ما تستورده من الخارج بالمنتجات المحلية، كذلك اللجوء الى اعادة استخدام ما لديها، مثلاً احدى شركات المشروبات الغازية احيت من جديد عبوات (شربها ردها)، كذلك من الضروري جداً ان تعلم الشركات كيفية تسعير بضائعها”.

وعن علاقة الشركة بالموظف والزبون قالت الميس لمراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” محاسن مرسل “فيما يتعلق بعلاقة الشركة بالزبون يمكنها اللجوء الى بطاقات الولاء للمحافظة على زبائنها، كذلك من المهم الاستماع إلى آراء الزبون، فالقرارت الكبيرة يجب أن تتخذ بناء على آراء الزبائن، فهناك زبائن يفضلون الابقاء على السعر وان تراجعت جودة المنتج، في حين ان البعض الآخر يفضلون رفع السعر مع الابقاء على الجودة”، وفيما يتعلق بعلاقة الشركة مع الموظفين قالت “يجب ان تكون المؤسسة واضحة مع موظفيها، فالمؤسسة كالعائلة يجب ان يشعر موظفوها بالانتماء لها” لافتة الى “البرامج التوجيهية، والتسهيلات التي تمنح للشركات التي تسعى الى توسيع عملها”.

واخيراً قالت “مفتاح النجاح يكمن في الابداع، التميز والقدرة على التأقلم”.

التزام المؤسسات في هذه الارشادات قد يخفف عنها وطأة الازمة، ولكن القصة أبعد من ذلك، فهي بحاجة لتدفقات مالية على شاكلة استثمارات وأموال كي تستمر هذه المؤسسات ومن فيها من عمال وارباب عمل.