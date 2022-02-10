كيف خفّضت الحكومة النفقات في مشروع الموازنة؟

اشار رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الى ان مشروع الموازنة خصص للنفقات على الفوائد 7600 مليار ليرة، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، و 6400 مليار فوائد للمصارف ومصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. واعتبر عون انه يُفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار لتمويل عجز الكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة، والباقي لزيادة معاشات للقطاع العام. مشيرا الى ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية”. للاضاءة حول هذا الموضوع، انضم الينا عبر الهاتف وزير الاقتصاد السابق سامي حداد.







