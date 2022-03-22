كيف يحتسب الحاصل الانتخابي وما هو الصوت التفضيلي؟

ستةٌ وخمسون يومًا تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية. اللوائح بدأت تكتمل والمرشحون باشروا عدَّ الاصوات التي سيحصلون عليها.

ووفقًا للقانون النسبي المعتمد في الانتخابات، كي تفوز أي لائحة عليها ان تحجز ما يسمى الحاصل الانتخابي.

فماذا يعني الحاصل وكيف يحتسب؟

الحاصل الانتخابي يستخرج من خلال قسمة اصوات المقترعين، وليس الناخبين، على عدد المقاعد في الدائرة الواحدة.

مثلاً اذا صوت 100 الف شخص في دائرة انتخابية تضم 5 مقاعد، يكون الحاصل 20 الف صوت.

ما يعني انه اذا تنافست ثلاث لوائح في هذه الدائرة، تعتبر فائزة تلك التي حصلت على 20 الف صوت. اما اللائحة التي لم تستطع الحصول على الحاصل فتعتبر خاسرة وتخرج من السباق الانتخابي.

اما الصوت التفضيلي فهو الصوت الذي يرغب الناخب باعطائه لمرشحه المفضل ضمن اللائحة التي اختار التصويت لها فقط. اي لا يستطيع ان يصوت لمرشح آخر في لائحة أخرى.

فعلى الناخب اي يعطي صوته التفضيلي عن دائرته الانتخابية الصغرى اي القضاء الذي ينتمي له في حال كانت الدائرة تضم أكثر من قضاء.

مثلا دائرة الشمال الثانية التي تعتبر الدائرة الكبرى تضم ثلاث دوائر صغرى.

وهي طرابلس المنية والضنية. هنا على المقترع ان يعطي صوته للمرشح الذي هو على اخراج قيده. اي اذا كان المقترع من طرابلس يمكنه فقط اعطاء صوته التفضيلي للمرشح عن مقعد طرابلس.

ومع احتدام المعركة الانتخابية من المرجح ان يتخطى عدد اللوائح في القضاء الواحد، الاربع لوائح. صوّتوا صح… ليصُح البلد…