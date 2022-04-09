الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف يقرأ الدّاخل اللّبناني عودة السّفراء وزيارة البابا فرنسيس المرتقبة؟

9 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

تتزامَنُ عودة سفيريّ المملكة العربيّة السعودية والكويت، مع مساعٍ خارجيّة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. لكنّ الرّسالةَ أبعد وفقَ معلومات صوت بيروت إنترناشونال. فهي تأتي في ضوء التّنسيق الخليجي المصري الغربي. وذلك تفاديًا لتركِ السّاحة اللبنانية فارغة أمامَ إيران، وما ينتُج عنها من انهيارٍ شامل.
بدورِها، فإنَّ زيارة البابا فرنسيس المرتقبة في حزيران، تندرج في إطار الحفاظ على الكيان اللبناني الموحّد، والتّعايش فيه بعيدا عن النّزاعات التّقسيميّة.
المَساعي الدَّولية، تعمل بكلّ جهد لإجراء كلّ من الاستحقاقيْنِ الانتخابي والرّئاسي في موعِدَيْهِما.
وتلفُتُ المصادر، إلى أنَّ الدّول الصديقة للبنان، لن تَترُكَهُ وحيدا.
فهل من تَسوية سياسية منتظرة، قادرة على إبعاد سياسة المحاور عن لبنان وتوفير حماية داخليّة له؟

    المزيد من فيديو

    4:26
    فضيحة تكشفها صوت بيروت انترناشونال: إغتصاب أطفال في مدرسة لبنانيّة
    4:09
    "عنتريات" حزب الله والطريق الى جهنم…
    3:59
    العدليات "وسخة".. الحبر نضب وسير الأحكام معطّل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!