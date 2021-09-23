كيف يمكن ان تشرّع البطاقة التمويلية باب الفساد والسرقة؟

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم انه سيطلق قريبا عمل لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ العام 2014.

مع الاشارة الى ان هذه اللجنة تضم اطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة وارباب العمل والعمل.

وأفادت مصادر مطذلعة لصوت بيروت انترناشونا ان لجنة المؤشر ستعقد اولى اجتماعاتها الاسبوع المقبل وهناك طروحات عديدة لزيادة الاجور.

لماذا التأخير في اطلاق البطاقة التمويلية ما دامت الآلية جاهزة؟ وما خلفية قرار تسديد الدعم المالي نقدا وليس عبر البطاقات الائتمانية؟

للاضاء على هذا الموضوع ينضم الينا المدير العام لشركة ZWIPE المتخصصة بالدفع البيومتري في العالم رمزي صبوري.