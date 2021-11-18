لائحة سعودية لمقيمين مرتبطين بحزب الله والصور الروسية لانفجار المرفأ تستبعد فرضية الصاروخ

فيما لبنان غائب عن معالجة جدية للازمة مع السعودية ودول الخليج وبعد قرار الكويت بترحيل عشرات اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله تستعد السعودية بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية ل sbi الى قرار مماثل، وهي بصدد الاعلان عن لائحة بغير المرغوب بهم من المقيمين في المملكة والذين ثبت ارتباطهم بحزب الله وبتهمة تعريض أمن المملكة للخطر. اللائحة جاهزة بانتظار توقيت اعلانها.

على صعيد آخر من المقرر أن يتسلم لبنان ، من وكالة الفضاء الروسية صورا لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده وذلك بناء لطلب رئيس الجمهورية. وبحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية في روسيا فإن العنصر الوحيد الذي قد تظهره هذه الصور هو أن الانفجار لم يحصل نتيجة اعتداء صاروخي ، بل نتيجة أمر ما حصل داخل العنبر رقم 12. ولان الطلب أتى من رئاسة الجمهورية اللبنانية فإن المرجح ان لا.

تمر الصور عبر اي قنوات لبنانية داخلية قبل الوصول الى رئاسة الجمهورية مباشرة.وتستبعد المصادر أن يتسلمها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب خلال زيارته الى موسكو السبت والتي تقتصر على لقاء مع نظيره الروسي وبجدول أعمال يتضمن 4 مواضيع: اللاجئين، وساطة روسية لحل الازمة مع دول الخليج وطلب مساعدات والبحث بامكانية استثمار الشركات الروسية في لبنان. وبالعودة صور الاقمار الصناعية الروسية لانفجار المرفأ فلا شك أن تسليمها في هذا التوقيت و في خضم المعركة التي يقودها حزب الله ضد المحقق العدلي، يشكل رسالة بالغة الدلالات لا سيما أنها تأتي مكملة لكلام بوتين منذ حوالى الشهر خلال مؤتمر صحفي اعلن فيه استعداده تقديم صور الاقمار الصناعية للانفجار، وذلك بعد أن تحدث عن حزب الله كقوة سياسية فاعلة في لبنان، مستثنيا الجناح العسكري للحزب. وقد فسر كثيرون كلام بوتين أنه رسالة روسية الى الحزب تحدد الدورالذي تسمح به موسكو للحزب في المنطقة والذي يقتصر على الدور السياسي لا العسكري. وقد بدأت ترجمة هذا الكلام في تحرك روسي باتجاه العمل على اعادة تموضع كل المجموعات المسلحة التابعة لايرن في سوريا تمهيدا لانسحابها من هناك.