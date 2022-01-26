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لاعتماد "سعر صرف واقعي" في موازنة 2022

26 - يناير - 2022
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 12:33 مساءً
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وقع وزير الطاقة وليد فياض اليوم مع نظيريه السوري غسان الزامل والأردني صالح الخرابشة، اتفاقية الشراء بين لبنان وسوريا، واتفاقية العبور بينهما وبين الأردن. وسيؤمن هذا الاتفاق تزويد لبنان بنحو 150 ميجاوات كهرباء من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميجاوات في باقي الأوقات.
للإضاءة أكثر على الموضوع انضم الينا الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت مارك ايوب.

أعلنت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 أنها تخطط لاعتماد سعر صرف واقعي في الموازنة، من دون أن تحدد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها، فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، ستواصل الحكومة تعليق دفع إستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

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