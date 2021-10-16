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لا أحد بأمان… طالما الجميع ليسوا بأمان

16 - أكتوبر - 2021
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‏‎قمنا بجولة على مجمعات سورية في البقاع برفقة مفوضية الامم المتحدة للاجئين. قابلنا أسر قبلت الحصول على اللقاح بينما أسر أخرى ترفض الفكرة تمامًا. أكثر من ٣٠٠٠ نازح سوري تلقوا اللقاح في آخر أيلول في منطقة البقاع. الحملة مستمرة وتتطلب وقت لإقناع المعترضين والرافضين تلقي اللقاح. رافقنا متطوعين في مخيم سوري في المرج ودخلنا خيم النازحين. لتأمين مناعة مجتمعية على كل الاراضي اللبنانية، ٧٠ الى ٨٠ بالمية من كل المقيمين على الاراضي اللبنانية من لبنانيين، سوريين وفلسطينيين و من غير جنسيات عليهم تناول اللقاح فهل سنتوصل قريبا الى هذه الحماية؟

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