لا إفلاس قريباً لقطاع الإتصالات

منذ لحظة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، واندلاع الأزمة الإقتصادية، لم يرأف التّجار بالمواطنين، فما إن يحلّق الدولار

حتى ترتفع معه أسعار كل السلع والمنتجات في الأسواق والسوبرماركت، حتى تصل إلى مستويات جنونيّة. إذاً لم يعد المواطن اللبناني يتحمّل هذه الفوضى، وهو يتفاجىء كل يوم بمصيبة جديدة، تهدد حياتَه اليومية ولقمة عيشه.

للإضاءة أكثر على هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.

يرتفع الدولار، فيسارع التّجار إلى تبديل الأسعار صعوداً، أمّا عند تراجع الدولار لا يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع؟ لما هذه الفوضى وأين الرقابة؟

تبقى بعض السلع بلا تسعيرة إلى حين ارتفاع الدولار مجدّداً، أليست هذه مخالفة قانونية برسم خدمة حماية المستهلك والوزارات المعنية؟

رفض مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريديّة الحديث عن قرب إفلاس قطاع الاتصالات والانترنت، ولفت إلى أنّ التلويح بالإفلاس مشهدٌ سوداويٌّ، لأنّ جميع المسؤولين يعرفون أهمّية هذا القطاع على الدورة الاقتصادية في البلد.

وأضاف كريديّة أنه في حال كانت هناك مؤشّرات جدّية وسلبيّة بالنسبة لقطاع الاتصالات والانترنت، ولكن على الأقلّ إفلاس القطاع ليس قريباً، مشدّداً على أن وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو تعمل ما بوسعها، ومع المسؤولين المعنيين من أجل عدم الوصول إلى هذه المرحلة، شرط العمل على خطّة اقتصاديّة متكاملة.