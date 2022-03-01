لا اصلاح قبل انتخاب رئيس جمهورية

في الوقت الذي سلك فيه مشروع موازنة السنة الحالية طريقَه الى مجلس النواب أمس، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي محادثاته في بيروت، في جولة اعتبرها البعض أنها ايجابية وحاسمة لناحية حصول لبنان على مساعدات يتّكئ عليها في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها.

ولكن، صندوق النقد لا يزال ينتظر من لبنان الدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لخطة التعافي الغير واضحة أساسا، كما وأن مشروع الموازنة لا يقارب المتطلبات الإصلاحية التي يحتاجها هذا البلد، وهو مجرد مشروع لتحديد الخسائر بطريقة غير عادلة.

الأزمة الروسية – الاوكرانية رفعت اسعار المحروقات في لبنان. اذ ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة ليصبح 369000 ليرة. كما ارتفع البنزين 98 أوكتان 8000 وأصبح بـ379000 ليرة. اما الديزل اويل فقد ارتفع 3000 ليرة ليصبح بـ334000 ليرة. فيما انخفض سعر الغاز 3000 ليرة ليصبح بـ273000 ليرة.

عضو نقابة أصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس أوضح أن ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب الازمة الروسية – الاوكرانية أثرت على ارتفاع اسعار المحروقات اللبنانية، على الرغم من التراجع الخفيف في سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لاصدار الجدول.