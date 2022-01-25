لا تهملوا جسدكم بسبب كورونا

يعيش اللبنانيون عموما والمراهقون تحديدا نمط حياة جديدًا فرضته التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا.

فالجلوس في المنزل اصبح امرا حتميا والحركة الجسدية باتت شبه معدومة مع مشاهدة التلفزيون او الدراسة والعمل عن بعد… فخلف هذا النمط اوجاع جسدية.

هذه الاوجاع تؤثر ايضا على الصحة النفسية، فالجسم السليم في العقل السليم.

من اكثر الامكنة التي تعرض الناس للاصابة بكورونا هي صالات الرياضة ومراكز التسوق… فما البديل؟

اذا لا بديل عن الرياضة ولو باسلوب خفيف للمحافظة على صحة ذهنية وجسدية في ظل هذه الجائحة التي حلت ضيفا ثقيلا منذ كانون الاول ٢٠١٩.