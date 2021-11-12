لا حدود لسعر البنزين والدولار في لبنان بعد اليوم

الاربعاء الماضي صدر عن وزارة الطاقة جدول اسعار سيدخل التاريخ لانه يسجل اولى خطوات تخلي مصرف لبنان عن تأمين الدولار لشركات النفط وبالتالي طالب مصرف لبنان تلك الشركات بتأمين 10% من ثمن البنزين بالدولار الفرش وبالتالي هذه النسبة ستزداد بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال كل اسبوع مما دفع وزارة الطاقة الى اصدار جدول اسعار جديد صباح الجمعة وبحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال سيصدر الجدول مرتين في الاسبوع.

ووفقا للمعلومات انخفض بيع البنزين 50% لان ثمن صفيحة البنزين يساوي نصف الحد الادنى للاجور لكن هل يقف السعر عند هذا الحد.

المشكلة ليست فقط في سعر صفيحة البنزين انما بسعر صرف الدولار وبحسب المعلومات لا سقف له لان الشركات المستوردة للنفط ستتجه حكما الى السوق السوداء مما يعني ارتفاع سعر الصرف.