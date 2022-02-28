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لا ميزانية للجامعة اللبنانية وللأستاذ الجامعي راتب بلا قيمة

منذ 16 ساعة
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تجاوز عمر تعاقده 13 سنة وقرار تثبيته لا يزال في أدراج الحكومات المتعاقبة.

ينظم الدكتور علي موادّه التعليمية في انتظار إقرار مادة قانونية قد تسهم في تحسين حياته.

لم يتحول الأستاذ هنا إلى شمعة تذوب لتنير سبيل المتعلمين. لا موازنة حتى لإضاءة الممرات.

التقشف وصل إلى الاقتصاد في عدد الحروف نتيجة نقص الأقلام والطبشور.

البحث العلمي في كلية العلوم سيتوقف قريبًا، صيانة اللوازم في المختبرات أكثر من صعبة، وتشغيل بعضها مرتبط بأزمة عصر لبنان المظلم.

أما شراء أخرى جديدة ففكرة تبخرت منذ سنتين.

ثمانية آلاف طالب مسجّلون في هذه الكلية، حضور ٢٠٪؜ منهم فقط يربك المسار التعليمي، قلة منهم لا خيار أمامها سوى مواصلة الطريق.

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