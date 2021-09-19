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لبنانيو كندا يقترعون لصالح لبنان

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 9:15 مساءً
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في العشرين من شهر ايلول الحالي يدلي الكنديون باصواتهم في الانتخابات البرلمانية الفدرالية، ومن بينهم كنديون من اصل لبناني.

في مقاطعة كيبيك الكثير من المهاجرين اللبنانيين الذين سيدلون باصواتهم لايصال صوتهم الى داخل البرلمان، ومطالبهم لا تتعلق بخدماتوامتيازات في كندا..بل مطالب لاهل ضاقت بهم الدنيا في لبنان ويدفعون ثمن فساد متراكم منذ سنوات:

فاديا شاهين: انا بنتخب كل ٤ سنين، بما انو حاملة الجنسية، متل ما الدولة بتعطيني انا مفروض انتخب واعطيصوتي لناس بساعدو الجالية اللبنانية، وكمان بنتخب لهالدولة تبعت مساعدات لاهلنا بلبنان وكان تسهل معاملات الهجرة على كندا لاهالينا وللشعب اللبناني، وهيدي واجبات لازم الانسان يعملها بأي دولة او مقاطعة كان.

جايمي حرفوش: انا اكيد شي كتير مهم انو الحكومة الكندية الجديدة تساعد لبنان وتتقرب من اللبنانية وتحاول قد مافيها تجيب ناس لبنانية يجو ع كندا، عايزين انو اهلنا واصحابنا يعرفو انو في بلد حلو قادرين يجو عليه ويتغنونالحياة هون وينبسطو.

لا شك اذاً ان ما يشهده لبنان من ازمات يدفع بكثير من اللبنانيين الى الاقتراع لسياسيين كنديين على اطلاع على اوضاع لبنان وربمايعملون على مساعدة الاهل والاقارب هناك لتجاوز الازمنة الصعبة في وطن الارز.

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