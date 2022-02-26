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لبنانيّة تجني من بقايا الخشب الفريش دولار… قصة إبداع من لبنان

26 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 2:51 مساءً
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هي قصّة جديدة من قصص شباب و صبايا لبنان، الذين لم يقفوا متفرّجين على الدنيا تنهار أمامهم، بل كخشب الأرز وقوفا في وجه الرياح. أيليانا صبيّة لبنانية تحوّل بقايا الخشب إلى جزادين تباع محلياً والأهم أنها تُصدّر إلى خارج لبنان. قصةّ نجاح، دقّوا على الخشب.

اليانا تستفيد وتفيد عدة أشخاصٍ وقطاعات من المبيعات، السوشيل ميديا، خدمة التوصيل

وراء الكاميرا قالت لنا، أنها لا تصنع حقيبة لا ترضى أن تحملها هي نفسها.

اليانا تصنع من بقايا الخشب جزادين معدّة للتصدير، اليانا خير مثال على أن شباب وصبايا لبنان هم من نوع الخشب الذي لا ينشره منشار الأزمة.

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