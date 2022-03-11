لبنانيّة تصنع أحذية مغناطسيّة.. إشتر حذاءً واحصل على عدّة أشكال

من أكثر محفّزات الإبداعات هي الأزمات، فالأزمة تولّد دافعًا للتأقلم وتخطي الصعوبات، وهذا ما يحصل مع اللبنانيين الصامدين في وجه هذه الحياة القاسيّة بإبتسامةٍ زهرية وإرادةٍ صلبة. “ماندي صعب” من إسمٍ على الهويّة إلى ماركة تجاريّة، صناعة محلّية للتصدير وتأمين الفريش دولار. إبتكرت ماندي موديلات أحذية خلاّقة، فالذكاء اللبناني دائماً “على الموضة”.

إستطاعت ماندي أن تصنع مع الأحذية إسماً تجارياً في السوق وها هي تبيع إلى الخارج.

ماندي كمعظم سيدات لبنان، أمهات ناجحات في المنزل وفي سوق العمل.

بالأحذية المغناطسيّة دخلت ماندي السوق، لتثبت أن السيدة اللبنانية دائماً تعرف كيف تقف على رجليها بأناقة.