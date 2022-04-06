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لبناني يسلط الضوء على أهمية الحياة البرية ويجمع الأموال لمرضى السرطان

6 - أبريل - 2022
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يقيم رجل الأعمال اللبناني ميشال زغزغي معرضاً يسلّط الضوء على أهمية الحياة البريّة يعود ريعه لمرضى السرطان في البلد الذي تعصف به الأزمات.

ولفت زغزغي الى أنّ معرضه الذي يُقام تحت عنوان “أمم مغايرة… رحلة عبر ممالك مهددة”، يستعرض صوراً التُقِطت في بلدان مختلفة من العالم.

ويتم عرض 50 صورة في أطر كبيرة، ويباع كل منها بسعر يتراوح بين 2000 و4500 دولار مع توافر صور مطبوعة أصغر حجماً “قليلة التكلفة” تباع بسعر 250 دولارا لكل صورة بلا إطار.

وتذهب كل العائدات إلى صندوق دعم السرطان الذي يساعد مرضى السرطان البالغين.

ويقول زغزغي “اخترت السرطان لأنه مرض شديد الصعوبة، خصوصاً أنّ المرضى في لبنان يعانون الأمرّين في ظلّ غياب الدعم المالي أو إمدادات العلاج.

يشار الى أنّ المعرض مستمر حتى 14 نيسان الحالي.

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