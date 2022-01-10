لبنان من دون موسيقى قريباً… وداعاً للألحان

ككل القطاعات، الموسيقيون في لبنان يهاجرون واحداً تلو الآخر… قطاعٌ يظنّ البعض أنه كمالي لكنه أساسي للاقتصاد، للثقافة وللحياة… لبنان الرحباني يتهاوى، خشبات مسارحة تتيّتم، ألحانهُ تسقطُ كنوتاتٍ حزينة تُعزف على نشيد الموت… جوزيف كيروز موسيقي لبناني صامدٌ في لبنان حتى إشعارٍ معيشيٍّ آخر.

غصّة جوزيف، كأوتارٍ تفتقد للدوزنة، كصوتٍ جميلٍ خنقته الحسرة.

إبداعُ لبنان سرقته الفيزا، لا مكان للفنّ في بلد الصرافين.

القطاع الموسيقيّ ليس أقلّ أهميّة من الخبز والدواء، أنقذوا الموسيقى في لبنان التي تنهار من أوّل دو إلى آخر سي.