لدواعٍ صحية… روبوت يتحوّل الى طالب

انضمّ رجل آلي الى احد الصفوف في مدارس العاصمة الالمانية برلين نيابة عن الطفل جوشوا ابن السبعة أعوام الذي لا يستطيع الذهاب الى المدرسة حضوريا لأنه يضع أنبوبا في عنقه بسبب مرض رئوي حاد.

وبفضل هذه الخطوة، لم يفوّت جوشوا عامه الدراسي ولا يزال بإمكانه التفاعل مع معلمته وزملائه في الصف من خلال الروبوت الذي يجلس في مقعده ويرسل إشارة على شكل وميض عندما يريد أن يقول شيئا.

يشار الى ان هذا الروبوت هو مبادرة خاصة يمولها المجلس المحلي في احد احياء برلين، وتم ابتكاره خلال تفشي وباء كورونا، ولكن بعد نجاح هذه التجربة يرجح ان يتم الاعتماد عليه بشكل اكبر.