لغم المجلس الدستوري، يشلع اتفاقية مار مخايل...

مات مخايل… هكذا نعى ناشطو التيار الوطني الحر التحالف مع حزب الله بعد الخيبة الكبيرة التي تعرض لها الأخير من حليفه بعد صدور لا قرار المجلس الدستوري، معتبرين أن ما حصل تم بقرار سياسي واضح باتفاق رباعي جديد في مواجهة رئيس الجمهورية، وكأنهم بذلك يتهمون حلفاءهم قبل غيرهم بالانقلاب على عون وفي عهده مهددين بتداعيات سياسية في مطلع السنة الجديدة على مستوى العلاقة وعلى مستوى الحكومة. إزاء كلّ ذلك، تُطرَح الكثير من علامات الاستفهام حول “مصير” تفاهم مار مخايل الشهير بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.

اليوم يعتبر التيار ان تحالف مار مخايل مع حزب الله يسقط عند مصلحة الاخير مع الرئيس نبيه بري، ويصبح حبراً على ورق وبلا قيمة عندما تكون مصلحة «الثنائي» في خطر وهذا ما عبّر عنه صراحة رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا، معتبرا أن ما جاء على لسانه في ما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود به هم وزراء حزب الله تحديدا والا مبرّر لعدم انعقاد الحكومة.

اللافت للإنتباه في كل هذا، أنه وحتى الآن هناك تجنّب من حركة “أمل” و”حزب الله” الردّ العلني والمباشر على تصريحات التيار العوني، فهل تسقط الاتفاقية ليسقط معها الغطاء المسيحي لحزب الله؟