“لقاء القمة” يجمع نوال الكويتية وأحلام في الرياض وزياد برجي يطلق “هيدي حبيبة قلبي”

بحضور 4600 شخص، أشعل حفل الفنانين وائل كفوري ورحمة رياض مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ليقدما من خلاله أجمل أغنياتهما وسط مزيج من اللهجة العراقية والسعودية واللبنانية.

وقد افتتحت الحفل الفنانة العراقية بأغنية “وعد مني” لتغني أيضا أغنيات من التراث العراقي، وأغنيات سعودية وباقة من أعمالها الحالية ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ليصعد النجم وائل كفوري أيضا إلى المسرح ويقدّم باقة منوعة من أجمل وأروع أغنياته وسط تفاعل غير مسبوق، وأكد نجم “البنت القوية” أن الجمهور السعودي “سمّيع” ومميّز ورائع. مشددًا على أن الحفلة كانت رائعة وشكر المملكة على المهرجانات وهيئة الترفيه، مشيرًا الى أن هذه الحفلات هي استمرار لكل الفنانين في العالم العربي.

“يا ليل يا جامع” الأغنية التي افتتحت فيها كل من نوال الكويتية وأحلام لقاء القمة

ضمن فعاليات موسم الرياض ليتخطى هذا اللقاء كل التوقعات. وتتصدر صور الفنّانتين نوال الكويتيّة وأحلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث كان التنافس في الأداء الجميل والطرب وإمتاع الجمهور الذي تفاعل معهما، حيث تناوبتا على الغناء وغنّتا معاً على المسرح، وكانت أكثر الأغنيات تفاعلاً “أكثر من الأوّل أحبّك” ووصف كثير من المغرّدين الحفلة بـ”التاريخيّة”.

طرح الفنان زياد برجي “كليب” أغنيته الجديدة “هيدي حبيبة قلبي” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” من إخراج دان حداد.

وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي ومن توزيع طارق توكل. الأغنية رومنسية وهي بمناسبة إقتراب عيد العشاق. وبعد إطلاق “الكليب”، تصدرت التراند عبر يوتيوب لتنال أصداء إيجابية من محبي برجي، ومنهم مَن اعتبروا أنها ستكون أغنية العام.

توفي المخرج المصري جلال الشرقاوي عن (88 عاماً) متأثراً بتداعيات فيروس كورونا.

طاوياً حقبة مسرحية متميزة على مدى أكثر من 60 عاماً معززة بعدة شهادات إختصاص في المسرح والتربية وعلم النفس، وصولاً إلى السينما.

وتوالت تغريدات النعي والتعازي من عدد من الفنانين بالراحل الشرقاوي، بينما وصفه بيان المسرح القومي بـ “معلم الأجيال”.

وهو صاحب العديد من الأعمال أبرزها: مدرسة المشاغبين، دستور يا أسيادنا، عطية الإرهابية، قصة الحي الغربي، وراقصة قطاع عام.

ظهرت النجمة ريهانا خلال مشاركتها في حدث في هارلم بنيويورك مع شريكها مغني الراب إيساب روكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما هي حامل على ما يبدو بطفلها الأول.

وظهرت ريهانا مع صديقها إيساب روكي مرتدية سترة طويلة مفكوكة الأزرار على نطاق بطنها الذي بدا منتفخا جراء الحمل في صور نشرها مصور المشاهير مايلز ديغز على “إنستغرام”.