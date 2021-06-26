على ماذا اتفق الثلاثي "جنبلاط - ارسلان - وهاب"؟

انتهى بعد عصر اليوم لقاء خلدة الذي جمع كلاً من النائب وليد جنبلاط والوزير السابق طلال أرسلان، والوزير السابق وئام وهاب.

ولفت المجتمعون في ختام اللقاء الى أن “الهم المعيشي الذي يعانيه ​اللبنانيون​ يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لضبط الوضع لتجنب المآسي، والمدخل الى ذلك أن نتحمل المسؤولية الوطنية عبر تشكل حكومة جديدة ولا يسعنا الا أن نحيي روح التضامن والتعاون بين أبناء الجبل، ونوجه الشكر للمغتربين بمساعدة​ أهلهم ونناشدهم الإستمرار”.

وشددوا في بيان “على إنهاء ذيول الأحداث الأليمة التي وقعت إنطلاقا من أعراف الموحدين الدروس ورفع الغطاء عن من يخل بأنمن الجبل واستقراره، مبدأ العمل المشترك للوصول الى تفاهمات لتنظيم شؤون ​الطائفة الدرزية​ إنطلاقا من مشيخة العقل، و كل المطلوبين سيسلمون للقضاء وهو من يقرر، وستتم العملية خلال أيام ومن اليوم أي أحد يستعمل سلاحا في الجبل سيتحمل مسؤوليته وينال عقابا قاسيا، واستعمال ​السلاح​ بوجه الإخوة اللبنانيين مرفوض”.

هذا وثمن المجتمعون دفاع ​الفلسطينيين​ عن أرضهم وهو أمل مهم بهذه المرحلة السوداء، وطالبوا بضرورة تشكيل حكومة بوقت سريع عبر تحرك جميع الجهات.