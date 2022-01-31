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للانسانية مكان في قلوب الناس: طعام للمعوزين مجانا!

31 - يناير - 2022
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في لبنان بطون خاوية / قلوب بردانة وجيوب فارغة…

هذه الصور تعكس واقع المجتمع اللبناني بعد الازمة الاقتصادية الكارثية التي ضربت لبنان تماما كما العاصفة الثلجية التي ضربته وسجلت انخفاضا قويا في الحرارة.
مبادرات انسانية لاطعام المعوزين ولفت انتباه المجتمع: فاللبناني لم يعرف الشحادة يوما…
في طرابلس.
قرر صاحب هذا المطعم ان يقدم الطعام مجانا الى كل محتاج.

ورقة صغيرة على باب المطعم، كفيلة بمد يد العون والدفء الى قلوب الناس.

ليس وحده مالك هذا المطعم يقدم الاكل مجانا، ففي طرابلس عدة مطاعم تقوم بالمبادرة الانسانية ذاتها وايضا في صيدا وعدة مناطق لبنانية من مطاعم او محال خضار.

اليمة هذه المشاهد وفي الوقت عينه مؤثرة وتوكد ان مهما صعبت الايام، فهناك دائما مكان للانسانية.

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