لماذا الصعود والهبوط الكبير للدولار فجأة في يوم واحد؟

الى اين؟ الدولار يلامس ال 29000 ليرة رغم بدء تنفيذ الاجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها للحد من المضاربات في السوق السوداء.

صحيح ان ضخ المركزي الدولارات للمصارف ضمن اطار حصتها لبيعها للتجار على منصة صيرفة سيلجم الصعود السريع للدولار لكن على المدى المتوسط والطويل لن يتغير شيء سوى تراجع جديد لحجم الاحتياطي من العملات الاجنبية في خزائن مصرف لبنان.

اذا، الدولار يتجه نحو تحطيم مزيد من الارقام القياسية، فالازمة السياسية وصلت الى حائط مسدود وطبع الليرة الى تصاعد في البنك المركزي، وبدا ذلك بقوة في اليومين الماضيين من خلال اوراق المئة الف الجديدة التي يتم سحبها من المصارف.

والسؤال: هل سيحمل العام المقبل معه الانفجار المالي الكبير؟