لماذا تم تعليق إضراب قطاع النقل البري غداً؟

بعد ان اعلنت اتحادات نقابات قطاع النقل البري يوم غد يوم غضب واعلنت عن برنامج تحركاتها واعتصاماتها، تم تعليق الاضراب بعد لقائها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزراء المال والاشغال والداخلية. للاستفسار حوا اسباب تعليق الاضراب ينضم الينا عبر الهاتف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس استاذ بسام، لماذا تم تعليق الاضراب؟ بماذا وعدكم ميقاتي؟ كيف يمكن تحقيق المطالب في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء ؟ رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس شكرا لك.

أعلنت “رابطة موظفي الإدارة العامة” في مؤتمر صحافي استمرارها في الاضراب “باستثناء نهار الاربعاء من كل اسبوع”، محذرة من “اللجوء الى الاضراب المفتوح بدءا من أول تشرين الثاني المقبل، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، منها احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي، حل مشكلة تدني التقديمات الاجتماعية والصحية ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب”.

جال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون على محطة غاز الريان ومحطة الدبوسية للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق خط الغاز العربي.

واطلع الوفد على جهوزية خط الغاز العربي وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين، وقاموا بكل التحاليل لعيّنات الغاز المطلوبة منهم، وكانت النتيجة ايجابية بحسب ما نُقل عنهم.