لماذا لم تشارك كافة المناطق بيوم "الغضب"؟

بينما كان دخان اطارات الشوارع يتصاعد في السماء، كان رئيس الجمهورية ميشال عون في السماء على متن طائرة متوجها الى قطر لحضور افتتاحية فعاليات كأس العرب, فبين المواطنين والرئيس مسافة ”بين الارض السما“

وصل الدولار الى ٢٥ الفا، حكومة في غيبوبة ومؤسسات معطلة، دفع اللبنانيون للمرة الالف، محاولة اقفال الطرقات والاعتراض على حالتهم المذرية عل الصوت يودي!

عدد كبير من الطرقات قطعها الثائرون من بيروت الى البقاع ، عكار طرابلس لبضع ساعات, ثم عادو وفتحوها محددين يوم الاربعاء كيوم غضب اخر

المشهد ذاته يتكرر منذ فترة، اشعال دواليب، قطع طرقات ولكن هذه المرة ورغم الوضع الكارثي، لم تشارك كافة المناطق بالاعتصامات وحده الشارع السني تحرك

في الولايات المتحدة يحتفلون بما يسمى Black Friday وهو يوم التنزيلات الجنونية للاسعار!

فيما لبنان يوميا يحتفل “باليوم الاسود” الذي يلف شوارعه بسبب ارتفاع سعر الدولار والاسعار الجنونية.

فسواد لبنان لا يعرف يوما محددا فهو باق طالما هذه السلطة باقية.