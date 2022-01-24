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لميس قلبها على حياتها وقلب المسؤولين على الحجر

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 10:17 مساءً
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الى متى سيبقى اللبناني يستعطف من اجل صحته؟
ففقدان ادوية السرطان الى ادوية القلب وصولا الى العمليات المكلفة، جعل المواطنين يطلبون النجدة من اصحاب الايادي البيضاء لانهم يعلمون ان قادتهم من دون قلب ولا ضمير…

هذه السيدة توفيت بسبب فقدان الدواء!
ولميس حمزة ام لثلاثة اولاد وفي عز شبابها تستغيث عبر SBI لمساعدتها من اجل تأمين كلفة علاجها

ينبض قلب لميس بفضل الة على الكهرباء وفي لبنان التقنين قد يصل الى ٢٢ ساعة في اليوم.

لميس تحتاج الى زراعة قلب، وهي وضعت اسمها على لائحة وهب الاعضاء في الجمعية الوطنية لوهب الاعضاء في لبنان.

في فرنسا وجدت لميس الامل وتم ادراج اسمها على لائحة وهب الاعضاء وامنت المطلوب ما عدا المال.

الى المغتربين اللبنانيين لبنان اعتاد على عطائكم والى اصحاب الايادي البيضاء، قلب لميس بحاجة اليكم لان قادة الدولة لا قلوب لديهم.

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