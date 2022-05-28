“ليلة أمل” تضيء سماء بيروت… وريما الرحباني تعلق

وسط حضورٍ كثيف أحيت الفنانة هبة طوجي والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني حفل “ليلة أمل” في “الفوروم دو بيروت”، ليل الأحد الفائت.

الحفلُ الذي كان حضوره مجانياً، أطلق رسالة واضحة للانتفاض على الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون، خاصة من خلال الثقافة والفن والغناء.

وشارك في هذا الحفل المؤلف الموسيقي إبراهيم المعلوف، كما كانت هناك إطلالة خاصة ومفاجئة للفنانة إليسا التي قدمت أغنية وطنية من ألحان أسامة الرحباني وكلمات كمال قبيسي”.

كذلك، قدّمت إليسا مع طوجي تحية إلى روح الإخوة الرحابنة منصور، عاصي والياس الرحباني. ليلاقي الحفل تفاعلا كبيرا وإشادة من الجمهور الحاضر وجمهور مواقع التواصل الإجتماعي.

ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز علقت على حفل “ليلة أمل”

وكتبت عبر صفحتها الخاصة منشورا طويلا، أبرز ما جاء فيه:

والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي إسمو متل الحلم او متل الكابوس هيك شي!

الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة

المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع

ومعتقد حالو بيحقلّو يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز

ومعتقد بيحقلّو يشوّه ويبهدل هالإرث براحتو بدون حسيب ولا رقيب!

عدا عن إنّو ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلا نشاز! بهالوقاحة!

من ناحيتها علقت إليسا بطريقة غير مباشرة، وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: موتوا بغيظكم!! والشاطر يفهم !!!”







