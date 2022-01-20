ليليان شعيتو: الأميرة النائمة أمام ظلم جديد...

من منا لم يعرف بقصة الأميرة النائمة ليليان شعيتو… ليليان الأم التي حرمت من رؤية ابنها الرضيع بسبب زوجها وأهله بعد ما دخلت بغيبوبة اثر انفجار 4 أب عندما خرجت تشتري هدية لزوجها.

وحتى هذه اللحظة، ما زالت محرومة من رؤية ابنها سوى مرّات معدودات في اتصالات فيديو قصيرة، على الرغم من تأكيد الأطباء والمعالجين النفسيين من أهمية رؤيتها له للمساعدة بتحسن صحتها… فلا صحة ليليان ولا قرار المحكمة الجعفرية الذي سمح لها و لأهلها برؤية حفيدهم يومياً 4 ساعات حركوا ساكناً بضمائر زوجها وأهله.

في الفترة الماضية، استعادت ليليان وعيها تدريجيًا، وأصبحت قادرة على الأكل والشرب وتحريك عينيها وإحدى قدميها لكنها ظلت غير قادرة على الكلام. أما اليوم فحرب ليليان القوية تجددت… لتطال علاجها الجسدي في الصميم… فحالة ليليان اليوم تطلب سفرها إلى خارج لبنان لإكمال علاجها الفيزيائي… ولكنها و بسبب قسوة زوجها لا تقدر على ذلك… فهي تحت الحجر بموجب قرارٍ صادر عن المحكمة الجعفرية التي تستحوذ على جواز سفرها بناء على قضية رفعها الزوج “اللي هو أصلاً مش بلبنان”.

حق ليليان اليوم قضية و مش مسموح إنو يكون حالة… هو حق كل الأمهات اللبنانيات “اللي قلبن ع ولادهم بس قلوب غيرهن عالحجر”.