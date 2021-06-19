ماذا قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لـ"صوت بيروت انترناشونال"؟

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمراسل “صوت بيروت إنترناشونال” ربيع شنطف ان لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان “جيد جداً”.

بوريل لم يدل بتصريح من عين التينة، واكتفى بما قاله في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بعبدا، حيث اعلن من هناك عن رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان بشكل أكبر، الذي يواجه “أزمة اقتصادية مرعبة”، على حد وصفه.

مشدداً على ضرورة تسريع عملية الإصلاح في لبنان، وقال بوريل في المؤتمر الصحفي: “لدينا الرغبة والقدرة على مساعدة لبنان بشكل أكبر.. ويجب تسريع عملية الإصلاح في لبنان”، مضيفاً “الأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية.. كما أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة”.

وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه يجب تشكيل الحكومة اللبنانية واتخاذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وحذر بوريل: “لبنان على شفير الهاوية ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت”، وقال ممثل السياسة الخارجية: “لا يمكن تقديم المساعدة للبنان في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.