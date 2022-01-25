الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا يحصل في مراكز المعاينة؟

25 - يناير - 2022
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 1:30 مساءً
A A A
طباعة المقال

الرشوة الشرعية تحولت الى واقع في لبنان… هذا ما يحصل في مراكز المعاينة الميكانيكية على مختلف الاراضي اللبنانية. فقد علمت صوت بيروت انترناشونال ان عددًا من الموظفين، وبغطاء من بعض المسؤولين، يتواصلون مع المواطنين الذين يريدون إجراء فحص المعاينة ولا يريدون الانتظار اكثر من ١٠ ساعات كما تظهر هذه اللقطات التي حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال من احد مراكز المعاينة. ويطلب الموظف مبلغا يتراوح بين ٣٠٠ و ٣٥٠ الف ليرة، بدل تخليص المعاملة واصدار شهادة صالحة للسير.

مصدر متابع للملف قال لصوت بيروت انترناشونال ان تقصير الدولة اللبنانية وعدم قيامها بأي حل لموضوع تدهور مدخول الموظفين دفعهم الى هذه الخطوة.

لكن ماذا تعني المعاينة الميكانيكية؟ وهل المواطن قادر على تحمل كلفة التصليح في ظل هذا الانهيار؟ المعاينة تعني الكشف على
133 نقطة تضم 524 قطعة… 264 منها تستوجب اعادة المعاينة.

10 منها تعتبر اساسية ولا يمكن تخطي فحص المعاينة من دونها. على سبيل المثال: الفرامل، الزجاج، المصابيح، الاشارات وغيرها…

وبالنظر الى الارقام نجد تراجعا في عدد السيارات التي دفعت الرسوم المستحقة.

من 850 الف سيارة عام 2017

الى 617 الفا عام ٢٠١٨

في العام 2019 حوالي 980 الف سيارة خضعت للمعاينة الميكانيكية

اما العام 2020 حوالي 648 الف سيارة خضعت للمعاينة الميكانيكية

وفي العام 2021 حوالي ٥٣٠ الف سيارة خضعت للمعاينة الميكانيكية.

المشكلة ان سيارة الوطن معطلة والبلد مش ماشي والشغل مش ماشي.

    المزيد من فيديو

    بلدة عين دارة "عطشانة" 4:46
    بلدة عين دارة "عطشانة"
    إلهة الإغريق في لبنان 3:41
    إلهة الإغريق في لبنان
    3:07
    المستشفيات والتأمين للأغنياء فقط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي