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مارون خاطر: الذهب محمي ويجب إقرار قانون تشريعي للإستعانة به.

منذ ساعتين
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كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ قيمة احتياطي الذهب لدى البنك بلغت 17.5 مليار دولار حتى نهاية شباط الماضي.
وأشار سلامة الى أنّ البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، “حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية بعد السعودية، بثروة تقدر بحوالي 286 طنا.”
لكن كيف يمكن لاحتياطي الذهب أن ينقذ لبنان من الأزمة الإقتصادية والمالية التي يتخبّط بها؟
للإضاءة على هذا الملف إنضم إلينا الباحث في الشؤون المالية والإقتصادية البروفيسور مارون خاطر.
１- لماذا تمت إعادة إحتساب كميٍّة الذَّهب الموجودة لدي مصرف لبنان في الأيام القليلة الماضية؟
２- هل يُمكن استعمال الذهب لتمويل إعادة النهوض بالاقتصاد؟

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